Generalschlüssel

Yubico gibt die allgemeine Verfügbarkeit des "YubiKey 5Ci" bekannt. Dabei soll es sich um den weltweit ersten Security-Key handeln, der einen USB-C- und einen Lightning-Anschluss in einem Gerät vereint. Das Authentifizierungswerkzeug ist ab sofort zum Preis von 70 US-Dollar erhältlich.

Sichere Authentifizierung für alle Arten von Geräten will der YubiKey 5Ci bieten.

Über die zweifache Anschlussmöglichkeit soll der "YubiKey 5Ci" [1] Unternehmen schützen, die eine starke hardwaregestützte Authentifizierung sowohl für iOS- als auch Android-, macOS- und Windows-Geräte suchen. Die Neuvorstellung ist derzeit für die iOS-Mobilanwendungen von 1Password, Bitwarden, Dashlane, Idaptive, LastPass und Okta sowie weitere Dienste einsetzbar, die über die Brave-iOS-Browser-App verfügbar sind. Zu den unterstützten Logins im Brave-Browser zählen Twitter.com, Login.gov, GitHub.com, Bitbucket.org und 1Password.com. Auch XTN und Monkton Rebar unterstützen in ihren neuesten Software Development Kits den YubiKey 5Ci.



Ferner ist eine Authentifizierung mit dem YubiKey 5Ci über eine USB-C-Verbindung möglich, die mit nahezu jedem entsprechend ausgestatteten Laptop oder mobilen Gerät kompatibel ist. So lässt sich der Schlüssel für Hunderte von Anwendungen und Diensten nutzen, die im "Works with YubiKey"-Katalog aufgeführt sind. Die USB-C-Verbindung wird jedoch auf iPad-Pro-Modellen mit USB-C-Anschlüssen derzeit nicht unterstützt. YubiKey 5 unterstützt nun auch FIDO2/WebAuthn, FIDO U2F, OTP (Einmalpasswort), PIV (Smart Card) und OpenPGP.