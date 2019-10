Verbesserter E-Mail-Verteidiger

Proxmox Server Solutions GmbH veröffentlicht Version 6 ihrer Open-Source-E-Mail-Security-Plattform "Proxmox Mail Gateway". Proxmox Mail Gateway ist ein komplettes Betriebssystem, basierend auf Debian Buster 10.

Die seit über 14 Jahren verfügbare Anti-Spam- und Anti-Viren-Lösung ist ein vollumfänglicher Mail-Proxy, der sich in wenigen Minuten zwischen Firewall und internem Mailserver installieren lässt und anschließend die IT-Infrastruktur gegen Spam, Viren, Trojaner und Phishing-E-Mails schützten soll. Benutzer können Upgrades zur neuesten Version über eine Neuinstallation oder über ein Inplace-Upgrade durchführen.



Die neue Version 6.0 kommt mit verbesserter Unterstützung für ZFS auf UEFI und NVMe. Dies erlaubt etwa dem Proxmox-ISO-Installer, per "ZFS root via UEFI" über ZFSMirror auf NVMe-SSDs zu booten. Weitere Neuerungen umfassen ein Update der SpamAssassin-Regeln, das Protokollieren anhand des Regelnamens im Mailfilter und die Systemlogs sollen schneller in der GUI angezeigt werden, da der "mini-journalreader" anstelle des "journalctl" zum Einsatz kommt.



Darüber hinaus bringt Version 6 neben Bugfixes und kleineren Verbesserungen noch OpenSSL 1.1.1c und die Unterstützung für TLS 1.3 mit. Proxmox Mail Gateway ist unter der freien Softwarelizenz GNU Affero GPL, v3 lizenziert und als ISO-Image mit vollständigem Funktionsumfang auf der Herstellerseite zum Download verfügbar. Enterprise Support ist ab 99 Euro pro Host und Jahr für unlimitierte Nutzer erhältlich. Eine Support-Subskription ermöglicht den Zugriff auf das stabile Enterprise-Repository mit regelmäßigen Updates via Web-Interface und ist für den Einsatz in Produktivumgebungen empfohlen.