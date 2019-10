Sicher ist sicher

Mit der neuen Version 11.03.100 des IGEL OS unterstützt der Hersteller mit einer Kette von kryptografischen Signaturen die Absicherung des Bootprozesses vom Chipset bis hin zur VDI. Daneben sind die schreibbaren Partitionen der SSD, eMMC oder Festplatte verschlüsselt.

Der erste Abwehrmechanismus sitzt bereits auf dem Motherboard. Durch die Kooperation mit dem Chiphersteller AMD führen Manipulationen am UEFI bereits zum Abbruch des Bootvorgangs. Ein dedizierter Sicherheitsprozessor prüft vor dem Booten die Signatur des UEFI auf Vertrauenswürdigkeit.



Anschließend wird die Chain-of-Trust weiter geknüpft, indem das UEFI die Signatur das Bootloaders prüft und dieser den Betriebssystemkernel. Der Übergang vom Kernel zum OS bildet das nächste Glied in der Chain-of-Trust. Über TLS/SSL endet die Kette erst in der virtuellen Umgebung. Unabhängig davon, ob es sich um eine klassische VDI-on-Premise- oder moderne Desktop-as-a-Service (DaaS)-Umgebung handelt, soll laut Hersteller in der neuen Version 11.03.100 [1] auf jeden Fall ausgeschlossen sein, dass eine Partition beeinflusst wurde, bevor auf die eigentliche Arbeitsumgebung und Businessapplikationen zugegriffen werden kann.



Die Chain-of-Trust ist in diesem Umfang ein Novum im End-User-Computing. Dadurch sei es möglich alle Prozesse zu verzahnen, um Angriffsvektoren auf jeder Ebene zu schließen. Selbst wenn Thin Clients nicht von IGEL bezogen werden, sollen die Teile der Zertifikatskette weitgehend erhalten bleiben.