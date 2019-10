it-sa verbucht weiteren Zuwachs

Nach drei Messetagen hat die it-sa 2019 gestern Abend ihre Tore wieder geschlossen. Mit 753 Ausstellern aus 25 Ländern und 15.632 internationalen Fachbesuchern verzeichnete das Messezentrum Nürnberg dabei einen Zuwachs vor allem aus dem internationalen Umfeld.

Mehr als 15.000 internationale Fachbesucher informierten sich dieses Jahr auf der it-sa.

Die Zahl der Messebesucher entwickelte sich parallel zur gestiegenen Ausstellerbeteiligung weiter nach oben. "Das Plus an Messebesuchern aus dem Ausland lag dabei mit 20 Prozentnoch höher als das Wachstum innerhalb Deutschlands. Damit setzt sich ein klarer Trend aus den Vorjahren fort: Die it-sa wird auchimmer internationaler. Sie deckt neben dem deutschsprachigen Raum zahlreiche weitere Länder in Europa umfassend ab", konkretisiert der Leiter der it-sa, Frank Venjakob.



Vier Internationale Gemeinschaftsstände



Seitens der Aussteller war die it-sa 2019 [1] ebenfalls sehr international aufgestellt: Unternehmen aus dem Baskenland, den Niederlanden, Österreich und der Tschechischen Republikpräsentierten sich jeweils auf eigenen Gemeinschaftsständen. Die Bedeutung der it-sa für die länderübergreifende Zusammenarbeit in Sachen Cybersicherheit zeigte sich beispielsweise auch beim "Deutsch-Niederländischen IT-Sicherheitsfrühstück" mit Beteiligung des Generalkonsuls Paul Ymkers, zu dem der Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT einlud sowie an Delegationsreisen aus Österreich und der Tschechischen Republik.



Forenprogramm mit Special Keynote von Bestsellerautor Misha Glenny



Fünf offene Foren, darunter das englischsprachige International Forum, boten mit rund 350 Beiträgen spannende Einblicke in die IT-Sicherheit. Höhepunkt war die Special Keynote des britischen Investigativjournalisten und "McMafia"-Autors Misha Glenny am letzten Messetag. Er nahm die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Welt der organisierten Kriminalität, das Darknet und verschiedene Formen der Cyberkriminalität. Heute, so seine These, bedeute die zunehmende Vernetzung sowie der Einsatz von maschinellem Lernen für automatisierte Entscheidungen im Bereich der Cybersicherheit eine neue Herausforderung: Der Mensch könne die Dimension der eingesetzten Algorithmen oft nicht mehr begreifen, es drohe deshalb der Kontrollverlust.



Congress@it-samit 30 Veranstaltungen unter einem Dach



Auch das begleitende Kongressprogramm Congress@it-sa unterstrich mit 30 Veranstaltungen die Relevanz der it-sa als Dialogplattform für Cybersicherheit. Fachwissen zu Themen wie IT-Security für den Mittelstand oder in der industriellen Produktion war hier ebenso geboten wie Informationen zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Auch in diesem Jahr fanden der IT-Grundschutz-Tag und die Jahrestagung der IT-Sicherheitsbeauftragten in Ländern und Kommunen zur it-sa in Nürnberg statt.



Start-up IDEE gewinnt UP19@it-sa Award



Im Pitch der Start-ups beim CyberEconomy Match-up UP19@it-sa konnte sich das Münchner Unternehmen IDEE durchsetzen. Nach einem Kurzpitch und der Networkingphase mit Investoren und Vertretern aus der IT-Sicherheitsbranche durfte das Unternehmen den UP@it-sa AWARD entgegennehmen.