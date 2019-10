Robuster Netzwerkwächter

Mit der Rugged Appliance "Firebox T35-R" will WatchGuard IoT-Geräte in Produktionsumgebungen und im Außeneinsatz vor Malware und anderen Bedrohungen schützen. Die Neuvorstellung kommt in einem IP64-zertifizierten Industriegehäuse und soll sich besonders leicht bereitstellen lassen.

BU:Das robuste Gehäuse der "Firebox T35-R" soll die Anbringung zusätzlicher Abdeckungen obsolet machen.

Das cloudbasierte Konfigurationsprogramm RapidDeploy soll den Aufwand für die Inbetriebnahme der "Firebox T35-R" [1] deutlich reduzieren: Sobald das Gerät mit Strom versorgt und an das Netzwerk angeschlossen ist, konfiguriert es sich laut WatchGuard von allein. Darüber hinaus lässt sich die Appliance für schnelle und nicht-technische Installationen vorkonfigurieren, falls an entfernten Industriestandorten kein IT-Support möglich ist. Die T35-R ist vollständig staub- sowie spritzwassergeschützt und lässt sich in einem Temperaturbereich von -40 bis +60 Grad Celsius betreiben. Das Gerät passt sich den vor Ort vorhandenen Gegebenheiten an und lässt sich entweder mit 12V bis 48V DC-Gleichstrom oder einem alternativen AC-Netzteil betreiben.



Unter anderem ist es mit dem Neuzugang möglich, sichere Site-to-Site-VPN-Verbindungen herzustellen. Administratoren sollen zusätzlich von fortschrittlichen Sicherheitsdienste wie APT Blocker, Threat Detection and Response, DNSWatch, IPS, Gateway AntiVirus und mehr profitieren – ohne dass es laut Hersteller bei deren Nutzung zu Einbußen bei der Netzwerkgeschwindigkeit kommt. Die Firebox T35-R greift bereits im Standard auf die in der Basic- und Total-Security-Suite von WatchGuard enthalten IPS-Signaturen zurück, um sich vor bekannten Bedrohungen für Industrielle Kontrollsysteme (ICS) und Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-Anlagen zu schützen.