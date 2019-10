Besser im Blick

Axis Communications, Anbieter netzwerkbasierter Video-, Audio- und Zutrittskontrolllösungen, kündigt mit der "AXIS Companion version 4" die neueste Version seiner Software zur Verwaltung von Sicherheitssystemen an. Das Produkt bietet einige erweiterte Funktionen, unter anderem lassen sich Warnmeldung direkt an ein mobiles Gerät senden und die Systemverwaltung per Fernzugriff tätigen.

Die AXIS Companion Line wurde vor allem für den Einsatz in kleinen Unternehmen entwickelt. Mit dem Softwareupdate will der Hersteller die Verwaltung und Steuerung von Sicherheitskonzepten noch einfacher und sicherer gestalten. "AXIS Companion version 4" [1] sei intuitiv bedienbar, sodass sich der jeweilige Anwender schnell im System zurechtfindet.



Die neuen Funktionen enthalten unter anderem ein Benachrichtigungssystem, das individuell an die Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden anpassbar ist. Sollte es zu verdächtigen Aktivitäten in den gesicherten Bereichen kommen, werden die jeweiligen Sicherheitsverantwortlichen umgehend benachrichtigt. Der Versand der Warnmeldungen erfolgt an die registrierten mobilen Geräte und ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Ereignisse auf dem Gelände.



Eine weitere Neuerung ist die Mehrbenutzerfunktion. Diese in drei Zugriffsstufen eingeteilt: Administrator, Bediener und Betrachter. Somit erhält jeder Nutzer genau den Zugriff, den er braucht. Während ein Administrator beispielsweise Zugriff auf das gesamte System hat, kann man für einen anderen User den Zugriff auf die PTZ-Steuerung und die Videowiedergabe oder lediglich den Anzeigemodus beschränken.



Mit dem Remote-Zugriff besteht die Möglichkeit, etwaige Probleme unmittelbar und unabhängig vom Standort zu lösen. Auch können beispielsweise Installateure das System aus der Ferne verwalten und Wartungsschritte direkt ausführen. Mithilfe des Fernzugriffs via mobilem Gerät oder PC können Nutzer außerdem Live-Videos oder Videoaufzeichnungen einsehen.