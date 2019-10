VMware-basierten Cloudservice von T-Systems kostenlos testen

T-Systems möchte mit dem "Multi & Hybrid Cloud Infrastructure and Management Framework" die Private Cloud so flexibel wie die Public Cloud machen, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten. Die Basis bildet hierfür eine VMware-Umgebung. Unternehmen können sich für einen kostenlosen Test anmelden, die Testphase beginnt am 1. Dezember und dauert maximal sechs Wochen.

Das "Multi & Hybrid Cloud Infrastructure and Management Framework" startet T‑Systems zur Digital X [1], einer Branchen-übergreifenden Digitalisierungsinitiative. Es eignet sich für große Unternehmen und größere Mittelständler. Im ersten Schritt bietet T‑Systems den Test auf Basis von VMware-Technologie an. Das heißt, Kunden können flexibel Private-Cloud-Kapazitäten aus einem Rechenzentrum von T‑Systems nutzen mit dem gleichen Look & Feel einer Public Cloud. Nach dem gleichen Modell folgen später Angebote für Microsoft Azure Stack und Open Stack.



"Wir bieten Unternehmen so die Sicherheit und Qualität der Private Cloud kombiniert mit der Flexibilität und Innovationsgeschwindigkeit der Public Cloud", erläuterte Thomas Gierich von T-Systems. Damit haben Unternehmen eine Infrastruktur auch für branchenspezifische Anforderungen, ohne die Agilität der Cloud zu verlieren. Zudem können Kunden mit dem Multi & Hybrid Cloud Management ihre kompletten Cloud-Services transparent managen, egal ob Private oder Public.