DSGVO-konformer Datenaustausch

Mit dem neuen Dienst "Schicks.Digital" können Nutzer Datenmengen von bis zu 3 GByte verschlüsselt und per Link über E-Mail, WhatsApp, Telegram oder beliebige andere Messenger versenden. Der DSGVO-konforme Service mit Serverstandort in Deutschland ist dabei kostenlos.

Wer große oder vertrauliche Dateien wie etwa Fotos, Videos oder Vertragsdokumente online versenden will, kann ab sofort die neue Plattform Schicks.Digital [1] nutzen. Im Gegensatz zu anderen Datenaustausch-Diensten garantiert Schicks.Digital durch Ende-zu-Ende Verschlüsselung, dass die Dokumente vertraulich bleiben. Sender haben die Möglichkeit, Dateigrößen bis 3 GByte DSGVO-konform hochzuladen und zu verschicken – schnell, unkompliziert und sicher.



Die Übertragung wird schon vor dem Upload verschlüsselt, um die Unterlagen vor Datendiebstahl zu schützen. Der Empfänger erhält die Daten als einfachen Download-Link über E-Mail, WhatsApp, Telegram und beliebige andere Messenger oder über die neue "vertrauliche Briefkasten"-Funktion von Schicks.Digital. Übertragene Dokumente stehen 14 Tage zur Verfügung und werden anschließend automatisch vom Server gelöscht.



Über die Briefkasten-Funktion kann der Nutzer anonyme Adressen generieren. Damit können ihm andere Personen vertrauliche Dokumente in den verschlüsselten Briefkasten legen. Das Online-Tool lässt sich kostenlos und ohne Login verwenden. Die Server stehen dabei in Deutschland und werden vom Unternehmen Uniki gehostet, das die Private-Cloud-Server ELLY herstellt. Auf den Standort der Rechenzentren und deren Verschlüsselungstechnologien sollte insbesondere dann geachtet werden, wenn Dateien versendet werden, die personenbezogene Daten beinhalten.