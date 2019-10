Doppelt sicher

Mit dem NCP Secure Enterprise Management Server (SEM) können Unternehmen ihr Remote-Access-Netzwerk von zentraler Stelle aus administrieren. In der neuen Version 5.20 erhalten Administratoren mehr Sicherheit durch den Einsatz der Time-based One-time Password Authentisierung, einer Subscription-Unterstützung für den neuen NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server sowie einer Option zur Konfiguration der Passwortkomplexität.

Über den NCP Secure Enterprise Management Server verwalten Administratoren die Remote-Zugänge ins Unternehmen.

So kann nun ein Time-based One-time Password alternativ zur NCP Advanced Authentication (SMS-Versand) als zweiter Faktor benutzt werden. Über den Time-based Onetime Passwortalgorithmus wird ein für 30 Sekunden gültiges Einmalpasswort generiert. Dieses Verfahren sorgt im Rahmen einer Zwei-Faktor-Authentisierung für ein erhöhtes Maß an IT-Sicherheit. Zur Erzeugung des Einmalpasswortes nach dem TOTP-Verfahren ist ein Software-Token wie beispielsweise der ab Oktober 2020 kostenlos im App Store von Apple sowie im Google Play Store erhältliche NCP Authenticator notwendig.



Der NCP Secure Enterprise Management Server [1] unterstützt nun den neuen NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server und dessen Subscription-Lizensierung. Dies hat den Vorteil, dass sich das neue Produkt NCP Virtual Secure Enterprise VPN Server einfach in bestehende Enterprise Installationen mit mehreren NCP VPN Gateways im Loadbalancing-Verbund einfügen lässt. Ein weiteres neues Featurezur Erhöhung der Sicherheit ist die Option zur Konfiguration der Passwortkomplexität. Im Secure Enterprise Management ist es jetzt möglich, die Passwortkomplexität für eine lokale Anmeldung über die NCP-Managementkonsole selbst festzulegen.