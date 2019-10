Daten mit Beziehungen

TigerGraph, eine skalierbare Graphdatenbank für Unternehmen, steht nunmehr auch als Clouddienst zur Verfügung. Graphdatenbanken wie TigerGraph gehören zur Kategorie der NoSQL-Datenbanken und verwenden zur Speicherung von Daten und deren Beziehungen andere Prinzipien und Strukturen als klassische relationale Datenbanken.

In der Cloudvariante von TigerGraph lassen sich die üblicherweise komplexen Graphdatenbankabfragen ähnlich einfach erstellen wie mit den gewohnten SQL-Queries.

Unter Nutzung der mathematischen Graphentheorie kommen sogenannte Knoten und Kanten für die Abbildung der Informationen zum Einsatz. Es lassen sich stark vernetzte Informationen speichern und übersichtlich darstellen. Innerhalb von nur fünf Minuten sollen Anwender in der TigerGraph-Cloud [1] in drei Schritten mit dem Konfigurieren einer Graph-basierten Lösung beginnen und in wenigen Stunden einen kompletten Machbarkeitsnachweis erstellen können.



Möglich machen das die Tiger-Graph-Startpakete, von denen es mehr als zwölf gibt und die praxisnahe Anwendungsfälle abdecken: Kundenanalysen, Betrugsaufdeckung, individuelle Empfehlungen in Echtzeit sowie Lieferkettenanalysen. Über eine Gratis-Instanz der TigerGraph Cloud sollen Entwickler und Analysten sich kostenfrei ein Bild davon machen können, wie gut sich Daten in der Praxis mit dieser Technologie verarbeiten lassen.



In der TigerGraph-Cloud lassen sich Graphlösungen im TByte-Bereich skalieren und über 100.000 Tiefensuchanfragen pro Sekunde in Echtzeit auf einem einzigen Rechner unterstützen. Die TigerGraph Cloud läuft auf der neuen Plattform TigerGraph 2.5 mit einem neuen Spark-Konnektor, musterbasierter Suche und weiteren integrierten Datenverarbeitungsfunktionen.