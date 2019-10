Raid-Syteme 32-GBit/s-Fibre-Channel

Für die RAIDdeluxe-Serie von Starline wurde ein 32-GBit/s-Quad-Host-Port-Modul vom Stapel gelassen. Single- und Dual-Controller-Modelle aus der C-Serie bieten damit vier beziehungsweise acht Fibre-Channel-Ports und lassen sich laut Hersteller nun auch besser in moderne Netzwerke integrieren.

Für Topologien in 16 GBit/s-Technik soll kein Nachteil entstehen, denn der Hersteller verspricht Abwärtskompatibilität. Das Upgrade betrifft Neugeräte mit 12 (2 HE), 16 (3 HE) und 24 LFF (4 HE) sowie 24 SFF-(2 HE)-Laufwerkseinschüben. Mit eingebautem Single-Controller bieten sie vier 32-GBit/s-Ports oder acht mit Dual-Controller.

Jedes RAID-System verfügt über einen Expansion-Port, der es erlaubt, auf bis zu 512 Laufwerke via JBOD auszubauen. Durch die auf der Laufwerksseite verwendete 12-GBit/s-SAS-Technik lassen sich die stabilen Speichersysteme wahlweise mit SAS- oder SATA-Laufwerken bestücken. Je nach Bedarf können HDDs oder auch SSDs verwendet werden. Alternativ zur Fibre-Channel-Version gibt es die C-Serie auch in SAS- und iSCSI-Host-Konfiguration. Bisher wurden alle FC-Systeme auch für VMware zertifiziert. Für die neuen 32-GBit/s-Hostboards steht die Zertifizierung noch aus. Die RAIDdeluxe-Serie mit zwölf Laufwerkseinschüben beginnt ab 3400 Euro.