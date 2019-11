Tenant-Migration jetzt auch für Microsoft Teams

Quest gibt den Startschuss für die neueste Version von "Quest On Demand Migration", das innerhalb seiner von Microsoft Azure gehosteten SaaS-Plattform "Quest On Demand" verfügbar ist. Neben der Unterstützung bei der Tenant-Migration für Exchange, OneDrive und SharePoint migriert On Demand Migration nun auch Microsoft Teams von einem Tenant zum anderen.

Die neueste Version von "Quest On Demand Migration" soll es IT-Administratoren einfach machen, einen ganzheitlichen Ansatz für die Migration von Daten für Exchange Online, One Drive, SharePoint Online und jetzt Teams zu verfolgen. Zu den Schlüsselfunktionen des Werkzeugs für Teams gehört das Erkennen von Teams und zugehörigen Daten vor der Migration sowie die Migration von Teams unter Beibehaltung des Gesprächsverlaufs und anderer wichtiger Daten. Bei der Migration von Teammitgliedern und -leitern will der Anbieter den Zugriffs auf wichtige Daten stets gewährleisten. Nicht zuletzt gehört auch das Zusammenführung und Umbenennung von Teams bei der Migration auf den neuen Tenant zur den Merkmalen des Tools.