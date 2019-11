VPN-Client für macOS Catalina

NCP veröffentlicht Version 4.00 seines macOS-Clients. Die neue Version beinhaltet einen Netzwerkadapter für IPv4 und IPv6 und ist kompatibel zu Apples neu erschienenem Betriebssystem macOS Catalina 10.15.

Die IPv6-Funktionalität wurde im neuen Client von NCP [1] ausgebaut. Durch die IPv4 / IPv6 Dual Stack-Unterstützung wird innerhalb des VPN-Tunnels sowohl das IPv4 als auch das IPv6 Protokoll unterstützt. Die Split Tunneling Funktionalität kann getrennt für IPv4 und IPv6 konfiguriert werden. In Verbindung mit dem neuen virtuellen Netzwerkadapter kann darüber hinaus auch VoIP via IPv4 und IPv6 genutzt werden. Im Zuge dessen wurde das Handling von DNS Anfragen durch den VPN Tunnel oder bei Split Tunneling Konfigurationen am Tunnel vorbei, überarbeitet.



Die NCP Secure macOS-Clients sind als sichere Kommunikationssoftware für den Einsatz in beliebigen Remote Access VPN-Umgebungen konzipiert und verfügen über verschiedene Sicherheitsmechanismen. Dazu gehören eine integrierte dynamische Personal Firewall, Datenverschlüsselung (Encryption), starke Authentisierung auch via Fingerabdruck, Multi-Zertifikatsunterstützung sowie IKEv2 Unterstützung mit IKEv2 Redirect Funktionalität.