Besser bedient mit PoE+

TRENDnet erweitert seine Produktlinie der industriellen Fast-Ethernet-DIN-Rail-Switche um vier neue Modelle. Diese sollen Anwendern eine kostengünstige Lösung bieten, um Netzwerkgeräte mit industrietauglichen PoE+-Ethernet-Switchen aufzurüsten.

TRENDnet erweitert seinen Portfolio um neue industrietaugliche PoE+-Ethernet-Switches.

Bei den neuen Produkten handelt es sich um zwei Fast-Ethernet-PoE+-DIN-Rail-Switches (5-Port und 8-Port) sowie zwei Standard Switches (Nicht-PoE, 5-Port und 8-Port).

Die PoE+-Modelle sollen laut TRENDnet [1] Installationskosten und Zeit sparen, indem sie sowohl den Strom wie auch die Daten nur über ein einziges Kabel liefern.



Die Neuvorstellungen sind zudem mit einem Metallgehäuse nach der Schutzklasse IP30 ausgestattet, das laut Hersteller auch starken Vibrationen und harten Stößen standhält und für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -40 bis +75 Grad Celsius in industriellen Umgebungen geeignet ist.



Mehrere Eingänge an den Switches bieten redundante Stromversorgung mit Überlaststromschutz. Die beiden neuen 8-Port-Modelle verfügen zudem über ein Relais, damit bei Stromausfall der Alarm ausgelöst wird. Die Neuvorstellungen verfügen alle über eine DIN-Schienenmontage und Wandmontagehalterung für flexible Installation und ein lüfterloses Design für einen geräuscharmen Betrieb.