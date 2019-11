Vielseitig wiederherstellbar

O&O Software hat Version 15 von "O&O DiskImage" veröffentlicht. Mit der Software ist es möglich, ein Startmedium auf USB-Stick oder CD-R direkt aus dem Programm heraus anzulegen, um eine Sicherung auf einen neuen Rechner zurückzuspielen. Unterstützt werden dabei alle aktuellen Windows-Versionen ab Windows 7 bis hin zu Windows 10.

Mit Hilfe der hardwareunabhängigen Wiederherstellung (MIR, Machine Independent Restoration) ist es mit "O&O DiskImage" [1] in Version 15 zudem möglich, die Sicherung eines Betriebssystems auch auf anderer Hardware als beim Ausgangssystem wiederherzustellen oder ein nicht mehr startfähiges OS automatisch wieder lauffähig zu machen. Nach dem Zurückspielen der Sicherung sind Anpassungen an die neue Hardware möglich und das System wird wieder bootfähig. Hierfür hat der Hersteller die Technik des Administrationswerkzeugs O&O BlueCon integriert.



Für die Wiederherstellung eines gesamten PCs oder der Systempartition lässt sich O&O DiskImage ohne Installation direkt von dem Bootmedium starten. Wurden zwischen Sicherung und Wiederherstellung bestimmte Hardware-Komponenten des PCs ausgetauscht, oder gar ein neuer PC angeschafft, stellt dies kein Problem dar: Dank der hardwareunabhängigen Wiederherstellung MIR stellt O&O DiskImage existierende Sicherungen auch auf Rechnern mit einer geänderten Hardwarekonfiguration wieder her. Laufwerke aus Sicherungen können als virtuelle Laufwerke schreibgeschützt im Windows Explorer geladen und angezeigt werden. Dadurch besteht beispielsweise die Möglichkeit, einzelne Dateien und Verzeichnisse von der Sicherungsdatei auf bestehende Laufwerke zu kopieren.



Mit DiskImage 15 ist es nicht zuletzt möglich, Sicherungsdateien in virtuelle Sicherungen des Typs "Microsoft Virtual Hard Disc" (VHDX sowie VHD) zu konvertieren. Eine derart konvertierte Sicherung lässt sich direkt als virtuelles Laufwerk in einem virtualisierten Rechner einbinden, ohne dass O&O DiskImage dort installiert sein muss. O&O DiskImage 15 Professional inklusive hardwareunabhängiger Wiederherstellung kostet 42 Euro, für den Einsatz auf bis zu fünf Rechnern bietet O&O eine Fünf-Rechner-Lizenz für 59 Euro an. Die für den Einsatz im Unternehmen ausgelegte "O&O DiskImage 15 Server Edition" kostet rund 250 Euro.