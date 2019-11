Umfassender Clientscan

Adaptiva präsentiert auf der Virtual Workplace Evolution Europe, die am 18. und 19.11.2019 in Berlin stattfindet, erstmals seine Endpunkt-Schwachstellen-Management-Software Evolve VM. Das Schwachstellen-Lifecycle-Produkt untersucht nach Herstellerangaben automatisch tausende Endpunkte nach Schwachstellen sowie "Compliance- und Gesundheits-Defiziten" und beseitigt Probleme unmittelbar nach ihrer Entdeckung.

Dafür nutzt die Software von Adaptiva [1] die National Vulnerability Database und das National Checklist Program des National Institute of Standards and Technology (NIST) sowie hunderte eigene Gesundheitschecks. Durch die Peer-to-Peer-Technologie von Adaptiva könne Evolve VM dabei Probleme in höchster Geschwindigkeit adressieren und ohne Auswirkungen auf die Performance des Unternehmensnetzwerks skalieren.



Im aktuellen Release biete Evolve VM tausende Gesundheits-, Compliance- und Schwachstellen-Checks für Windows-Systeme. Zur Unterstützung der Compliance-Assessments importiere die Software Inhalte des NIST mit dem Security Content Automation Protocol (SCAP). Darüber hinaus beherrsche es die Regeln des Open Vulnerability Assessment Language (OVAL) der NIST und biete die Möglichkeit, mit einer integrierten grafischen Orchestrierungs-Engine neue Scans und Sanierungsmaßnahmen visuell zu gestalten. Evolve VM lasse sich zudem in Fremdsysteme wie ServiceNow integrieren und dadurch in vorhandene Prozesse einbinden.