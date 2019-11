Kontrolle und Performance für das Netzwerk

Riverbed entwickelt sein SD-WAN-Portfolio weiter und bringt SteelConnect EX auf den Markt. Die Software kombiniert SD-WAN mit integrierter Anwendungsbeschleunigung und Security-Services. Das Unternehmen möchte dank Routing Stack auf Enterprise und Carrier Grade Niveau sicherstellen, dass die neue Lösung nahtlos und interoperabel neben Legacy-Netzwerken existieren und mit diesen interagieren kann.

Wenn IT-Leiter eine Strategie erarbeiten, um das WAN zu modernisieren, müssen sie verschiedene Auswirkungen und Anforderungen beachten. Dazu gehören wachsende Workloads in öffentlichen Clouds, SaaS Anwendungen, umfassende Konnektivität für Anwender, Niederlassungen und "Things" sowie Netzwerk-Traffic, der von privaten Links in das öffentliche Internet wandert. All dies erfordert eine Abkehr von traditionellen Netzwerken, hin zu einem Netzwerk der nächsten Generation, wie es Riverbed [1] ermöglichen möchte: Software-definiert, Performance-orientiert, analysebasiert und sicherheitsfokussiert.



SteelConnect EX ermöglicht es dabei laut Riverbed, hybride oder Internet-basierte Topologien einzusetzen, ohne die operative Effizienz oder WAN-Zuverlässigkeit zu gefährden. Darüber hinaus könnten Administratoren die Nutzererfahrung verbessern, indem sie die App Performance um das bis zu 33fache bei lokalen, Cloud- oder SaaS-basierten Anwendungen steigern. Zu guter Letzt seien "fortschrittliche Security Services" für das Netzwerk verfügbar, mit denen Unternehmen ihre Sicherheitsstrategie zukunftssicher aufstellen könnten – besonders für Internet-basierte Anwendungen in Zweigstellen.