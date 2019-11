Quantensicheres Hardware-Sicherheitsmodul für Blockchains

Utimaco veröffentlicht mit Block-safe ein neues Hardware-Sicherheitsmodul, das für Anwendungsfälle in Blockchain-basierten Plattformen ausgerichtet ist. Ein solches Sicherheitsmodul sei essenziell für die Absicherung von Blockchain-Umgebungen, um die darin gelagerten Informationen kryptographisch zu schützen, ihre Integrität zu wahren und Revisionssicherheit zu gewährleisten.

Das Hardware-Sicherheitsmodul Block-safe richtet sich an Blockchain-Applikationen.

Mit Block-safe von Utimaco [1] können Unternehmen kryptographische Schlüssel für Blockchain-Anwendungen generieren, verwalten und schützen. So lassen sich beispielsweise private Schlüssel gemäß den Sicherheitsvorgaben von PSD2 und der DSGVO sicher abspeichern. Zudem erlaube Block-Safe die Integration weiterer Anforderungen in regulierten Umgebungen, wie etwa Know-Your-Customer-(KYC)-Prozesse gemäß Geldwäschegesetz oder smarten Bezahlmethoden auf Blockchain-Basis.



Block-safe generiert private und öffentliche Schlüsselpaare nach gängigen Blockchain-spezifischen elliptischen Kurven wie Secp256k1 (Bitcoin) oder Stellar Ed25519 (Ethereum). Transaktionen lassen sich zudem mit MultiSign absichern, wobei es Block-safe erlaubt, die Anzahl der nötigen Schlüssel für eine gültige Transaktion festzulegen und zu verifizieren (M aus N-Konsensusverfahren). Schlüsselpaare lassen sich in einer sicheren Umgebung aus einem einzelnen Master-Schlüssel gemäß BIP-32 ableiten. Die Hierarchisch Deterministischen Wallets werden zusätzlich durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Smartcards abgesichert, zudem lassen sich rollenbasierte Zugriffskontrollen und Funktionstrennung konfigurieren, um die Schlüssel zusätzlich abzusichern.



Durch ein Software Development Kit ist Block-safe laut Hersteller für die individuellen Anforderungen von Unternehmen konfigurierbar. Darüber hinaus verfüge Block-safe über eingebaute post-quantensichere kryptographische Zufallsgeneratoren gemäß der SP 800-90-Empfehlung des National Institute of Standards and Technology (NIST).