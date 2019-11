Mehr Flexibilität für DevOps-Workflows

Delphix hat seinen DataOps-Marketplace angekündigt und bringt Version 6 seiner Delphix Dynamic Data Platform (DDDP) auf den Markt. Die DataOps-Plattform bietet einige Erweiterungen für die Anwendungsentwicklung in Unternehmen. Die Software soll dabei helfen, schnell sichere Daten aus jeder Datenbank in Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen bereitzustellen.

Die Delphix-6.0-Plattform [1] bietet jetzt zusätzlich zum bestehenden Support für Amazon Web Services und Microsoft Azure unter anderem Unterstützung für Google Cloud. Weiterhin erhalten Unternehmen mit dem Virtualization-Software-Development-Kit (SDK) die Möglichkeit, Plug-ins für jede Datenquelle zu entwickeln. Mit der erweiterbaren Maskierung seien Partner in der Lage, maßgeschneiderte Maskierungslösungen zu entwickeln. Dadurch können Unternehmen die Plattform erweitern, um Daten, Datenbanken, Dateien und integrierte Systeme zu maskieren, die von ihren Anwendungen verwendet werden.



Darüber hinaus hat der Hersteller seinen neuen "DataOps-Marketplace" [2] eingerichtet. Dieser soll eine Anlaufstelle bieten, für das schnelle und sichere Kombinieren von Datenbereitstellung und Entwicklungsabläufen – über eine Vielzahl von Datenbanken vor Ort oder in der Cloud. Zu den Highlights des Marktplatzes gehört die Option "Datenquellen-Showcase". Diese Funktion soll Kunden und Partnern bei der Virtualisierung und Verteilung großer Datensätze an Entwicklungs- und Testteams helfen. "DevOps-and-Automation-Showcase" sind Open-Source-Code-Pakete, die Kunden und Partnern die Integration von Delphix in ihre DevOps-Workflows über APIs ermöglichen. Weiterhin soll das Feature "Cloud-Deployment-Showcase" Unternehmen dabei unterstützen in Multi-Cloud-Umgebungen zu arbeiten.