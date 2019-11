Tablet in luftigen Höhen

Um die Grenzen von Technologien hinsichtlich Robustheit, Konnektivität und Performance auszuloten, wurde ein Tablet einem besonderen Stresstest unterzogen: NetMotion hat dazu gemeinsam mit Microsoft und Panasonic ein TOUGHBOOK Tablet mit einem Ballon in die Stratosphäre aufsteigen lassen, während ein Anruf über das Tablet mit Microsoft Teams geführt wurde.

Ein TOUGHBOOK reiste per Ballon in 30.000 Meter Höhe.

In Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Kunden Centrica, einem britischen, multinational tätigen Energieunternehmen und Mutterkonzern von British Gas, haben NetMotion, Microsoft und Panasonic die Kompatibilität und die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen und rauen Umgebungen demonstriert. Mit dem erfolgreichen Test haben die drei Partner die Fähigkeiten ihrer gemeinsamen IT-Lösung unter Beweis gestellt.



Während der Ballon mit dem Panasonic TOUGHBOOK in die Atmosphäre aufstieg [1], blieb die Netzwerkverbindung der Microsoft-Teams-Kommunikation konstant erhalten. Trotz des Wechsels von einer Wi-Fi-Verbindung zum 4G/LTE-Mobilfunknetz in rund 33 Meter Flughöhe wurde die Verbindung über die NetMotion Mobility-Software und die im Panasonic Tablet integrierten Antennen nahtlos aufrechterhalten – bis zu einer Höhe von über 3.000 Metern.



Das weitere Aufsteigen durch die Troposphäre mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von bis zu minus 80 Grad Celsius konnte dem TOUGHBOOK nichts anhaben, ebenso wenig wie die extremen Beschleunigungskräfte, denen das Tablet nach der Explosion des Ballons in der Stratosphäre im freien Fall aus etwa 30.000 Meter Höhe ausgesetzt war. Ein Bremsfallschirm reduzierte die Geschwindigkeit vor dem Aufprall auf die Erde. Per GPS-Ortung konnte das TOUGHBOOK dann aufgefunden werden – unversehrt.