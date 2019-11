Netzwerksegmente einfach verbinden

LevelOne erweitert sein Angebot an Netzwerkkomponenten um den 10GBit-Konverter "GVT-0500". In Verbindung mit extern und optional verfügbaren SFP+-Modulen verwandelt das Gerät optische Signale in digitale und umgekehrt. Auf diese Weise will das Gerät Reichweiten und Bandbreiten in Netzwerken ohne komplexe Installationen verbessern.

Der "GVT-0500" kann in Kombination mit SFP+-Modulen optische in elektrische Signale umwandeln.