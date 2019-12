Anschluss unter dieser Nummer

Nach der 8010er-Variante stellt tiptel nun auch die Telefonanlage "tiptel 8020 All-IP" als Hardwareversion vor. Die All-IP-Appliance aus deutscher Entwicklung richtet sich an größere Unternehmen und lässt sich mit bis zu 30 externen Kanälen und bis zu 300 Nebenstellen ausrüsten.

Die VoIP-Appliance tiptel 8020 All-IP versorgt große Unternehmen mit Telefonie.

Die 8020 von tiptel [1] kommt in einem Mini-Server-Gehäuse, die VoIP-Telefonanlage läuft mit einer Intel-Xeon-E3-1225V5-CPU. Dabei sollen 8 GByte Arbeitsspeicher für den reibungslosen Betrieb komplexer Anwendungen sorgen. Der integrierte Grafikchip Intel HD Graphics P530 bietet darüber hinaus in Verbindung mit dem Display-Port die Möglichkeit, sich direkt mit der System-GUI zu verbinden. Der 1 TByte große Speicher soll eine langfristige Datenspeicherung von Aufzeichnungen und Gesprächsnotizen aus dem Dashboard gewährleisten. Der Anschluss an das Netzwerk erfolgt über einen GBit-Ethernet-Port. Ein DVD-Brenner und USB-Ports runden das System laut Herstellerangaben ab.



Gegenüber der tiptel 8010 verfügt die tiptel 8020 über zusätzliche Funktionen, die in der kleineren Anlage nicht oder nur gegen Aufpreis verfügbar sind. Dazu zählen etwa benutzerdefinierte Rufumleitungen, die Rechtevergabe für die Web-GUI und unbegrenzte Profile für die Auto-Provisionierung. Darüber hinaus bietet die große Variante der VoIP-Appliance mehr externe Kanäle, eine größere Maximalanzahl von internen Nebenstellen sowie eine unbegrenzte Anzahl von Telefonbüchern für Gruppen und Nebenstellen. Die tiptel 8020 All-IP-Appliance ist für rund 1545 Euro erhältlich.