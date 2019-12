Kampf der Schatten-IT

Mimecast hat seinen Web-Sicherheitsdienst "Mimecast Web Security" um Funktionen für Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen erweitert. Das Feature "Application Visibility and Control" soll Unternehmen dabei helfen, das Problem der Schatten-IT zu bewältigen.

"Application Visibility and Control" listet genutzte Clouddienste in Form eines Snapshots auf.

Das neue Feature "Application Visibility and Control" in "Mimecast Web Security" [1] soll IT-Verantwortlichen vollständige Übersicht darüber verschaffen, wer welche Anwendungen verwendet und wie oft. Die IT-Abteilung kann dann alle genutzten Anwendungen richtliniengesteuert überwachen und entweder blockieren oder zulassen – unabhängig davon, ob mit einem Mobilgerät oder einem PC-Browser auf sie zugegriffen wird.





Darüber hinaus soll Application Visibility and Control den Nutzern helfen, Unternehmensrichtlinien zur Verwendung bestimmter File-Sharing-Dienste durchzusetzen, und blockiert nicht genehmigte Dienste. In Anbetracht der Tatsache, dass in durchschnittlichen Unternehmen mehr als 1400 Clouddienste und 36 Apps pro Mitarbeiter genutzt würden, soll das neue Feature die Sicherheits-, Daten- und Compliance-Risiken insgesamt verringern.