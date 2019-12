Objekt-Storage für Tape

Eine elegante Benutzeroberfläche spielt für den IT-Profi oft eine untergeordnete Rolle – wichtiger sind die Funktionen und die einfache Handhabung der Software. Der Dateimanager "Far Manager" setzt den Fokus auf das schnelle Verschieben von Dateien und Ordnern in einer Zwei-Fenster-Ansicht. Vom Aussehen erinnert das Tool stark an den berühmten Norton Commander für DOS und Windows. [ mehr