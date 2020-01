Unter Strom

Socomec präsentiert seine ausfallsichere USV-Lösung MODULYS XL. Mit standardisierten Bausteinen lassen sich bei dem modular aufgebauten Notstromsystem verschiedenste Konfigurationen für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in Datenzentren herstellen. Die einzelnen Blöcke liefern jeweils 200 Kilowatt Leistung und sind bis zu 1200 Kilowatt skalierbar.

USV für große Umgebungen: MODULYS XL ist bis 1200 Kilowatt skalierbar.

Bis zu vier dieser Einheiten lassen sich parallel verschalten. Wegen des modularen Aufbaus kann das System die Last in kritischen Situationen problemlos im Online-Modus sicherstellen und somit auch auf plötzliche Lastanstiege reagieren. Dank der in den Power-Slots bereits ab Werk eingebauten Stromanschlüsse zur Energieverteilung und Steuerung lassen sich die Module einfach installieren und im Bedarfsfall um weitere Komponenten erweitern.



Zudem verfügen alle Elemente der MODULYS XL [1] über vorinstallierte Verbindungen und Montageschienen, sodass laut Hersteller eine Person ausreicht, um die USV-Lösung innerhalb von fünf Minuten in das System einzubinden. Für Serviceeinsätze an der MODULYS XL schaltet das System in den Online-Modus, wodurch es im Wechselrichterbetrieb arbeitet und während der Wartung zuverlässig die Last sichert. Somit wird das zu wartende, zu erweiternde oder auszutauschende Modul vollständig isoliert, ohne dass die Notstromversorgung unterbrochen ist.



Ein neues Modul konfiguriert sich nach dem Einsetzen in die vorverdrahtete Einbuchtung automatisch. Wartungstechniker haben die Möglichkeit, über einen 63-Ampere-Stecker einen Heißlauftest am System vorzunehmen, ohne dass sie dafür eine Ersatzlast benötigen.