TrickBot greift mit neuer Backdoor an

Die Sicherheitsexperten von SentinelLabs warnen vor einem neuen Hacking-Tool der russischen Crimewave-Organisation TrickBot. Wie jüngste Untersuchungen des Forschungslabors offenbaren, zeichnet sich die PowerShell-basierte Backdoor namens PowerTrick vor allem durch eine außerordentliche Verschleierung, Hartnäckigkeit und Auskundschaftungsfähigkeiten aus.

Anders als bei quelloffener Systeme wie etwa PowerShell Empire, ist PowerTrick laut SentinelLabs äußerst offensiv und flexibel und ermöglicht den Angreifern, lange ungestört zu agieren und sich spontan auszubreiten. Ziel der PowerTrick-Backdoor sei es, auch effektive Sicherheitskontrollen und Beschränkungen zu umgehen und auf diese Weise selbst die am besten abgesicherten und Air-Gap-geschützten Netzwerke zu bezwingen. Die Hacking-Angriffe richten sich vor allem gegen erfolgsversprechende Ziele wie Banken und Finanzinstitute.



Dass das Tool dabei so erfolgreich ist und in vielen Fällen unentdeckt bleibt, liegt laut Sicherheitsexperten vor allem daran, dass TrickBot – genau wie andere Angriffswerkzeuge der TrickBot-Gruppe – nur für gezielte Nachbearbeitungszwecke wie zum Beispiel laterale Bewegungen und damit nur für eine kurze Zeitspanne zum Einsatz kommt. SentinelLabs hat laut Eigenaussage nun nachgebildete Befehls- und Kontrollfelder entwickelt und stellt diese auch anderen Institutionen zur Verfügung, um Detection-Tests im Zusammenhang mit PowerTrick durchzuführen.