Neue Schulung zu Sicherheit in Azure

cirosec bietet die neue Schulung "Sicherheit in Azure-Cloud-Umgebungen" an. Mit diesem eintägigen Training sollen die Teilnehmer ein tiefes Verständnis von Bedrohungen für Azure-Cloud-Umgebungen erhalten und Maßnahmen und Empfehlungen zur Absicherung effizient umsetzen können.

In dem neuen Training von cirosec [1] stellen die Trainer sicherheitsrelevante Funktionen der Azure-Cloud vor. Des Weiteren werden Konfigurationsmöglichkeiten sowie Maßnahmen für die Administration und den sicheren Betrieb von Azure-Cloud-Umgebungen präsentiert. Ausgehend von typischen Bedrohungsszenarien lernen die Teilnehmer mithilfe von Hands-on-Übungen und Demonstrationen, welche Sicherheitsaspekte beim Design von Cloud-Architekturen, bei der Konfiguration und dem Betrieb beachtet werden sollten.



Im Rahmen der Schulung erörtern die Trainer mit den Teilnehmern zunächst typische Bedrohungsszenarien und Risiken in Cloud-Umgebungen. Im zweiten Teil der Schulung werden die spezifischen Risiken in Azure-Cloud-Umgebungen diskutiert und Maßnahmen vorgestellt, um die erörterten Risiken zu minimieren. Darüber hinaus zeigen die Experten typische organisatorische und technische Herausforderungen des sicheren Betriebs einer Azure-Cloud-Umgebung auf und diskutieren mögliche Lösungsansätze. Die Zielgruppe der Fortbildung sind Sicherheitsverantwortliche, Administratoren, IT-Architekten und Verantwortliche im Bereich Cloud. Die erste reguläre Schulung findet am 31. März 2020 in Ludwigsburg statt.