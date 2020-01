Zu kurz, zu alt, zu einfach: Tipps zum Change Your Password Day

Anlässlich des "Change Your Password Day" am Samstag, dem 1. Februar, erinnert das Hasso-Plattner-Institut (HPI) an die wichtigsten Regeln zur Erstellung starker Passwörter. Und auch die Frage, ob die eigenen Zugangsdaten bereits im Darknet kursieren, sollten Nutzer regelmäßig klären.