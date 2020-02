Schutzschild für veraltete Windows-Server

Am 14. Januar endete der erweiterte Support für Windows Server 2008 und 2008 R2. Um betroffenen Unternehmen etwas Luft zu verschaffen für den geordneten Umstieg auf ein neues Serversystem, verspricht Panda Security mit der IT-Sicherheitssuite "Adaptive Defense 360" (AD 360) Schutz für ungepatchte Server.

Panda Adaptive Defense 360 verspricht Schutz für Windows Server 2008 und 2008 R2.

AD 360 von Panda Security [1] ist eine Kombination aus Endpoint Protection-Plattform, EDR (Endpoint Detection and Response) und Attestation Service, sodass eine Echtzeitüberwachung, Erfassung sowie Kategorisierung aller laufenden Prozesse auf allen Endpoints stattfindet – inklusive Servern und mobilen Geräten. In der Folge bedeute das, dass AD 360 auch nach Auslaufen der Windows-Updates bestehende und neue Sicherheitslücken aufspürt und vor einem Cyberangriff schützt.



Panda unterscheide dabei automatisch alle ausgeführten Anwendungen und aktiven Prozesse der gesamten IT-Infrastruktur mithilfe von selbstlernenden Systemen in Big-Data-Umgebungen in vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Prozesse. Es sollen also jegliche unbekannte, aber auch bekannte Komponenten in der Prozesskette analysiert und somit auch ein Angriffsversuch unterbunden werden.



Lässt sich also ein System durch die Abhängigkeiten mit anderer Software – wie im Fall des Support-Endes für Windows Server 2008 – nicht vollständig aktualisieren, bleibt die Lücke zwar offen, aber Adaptive Defense 360 verhindere das Ausnutzen dieser Sicherheitslücke. Darüber hinaus bietetdie Sicherheitslösung einen Managed Service an: So würden auch nicht automatisch klassifizierbare Anwendungen – wie unbekannte potenzielle Bedrohungen über sämtliche Endpoints – durch Security-Experten von Panda überprüft, analysiert und entsprechend bewertet.