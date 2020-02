Prozessoptimierung

Die Prozessmanagement-Software "Consol CM" des gleichnamigen Herstellers ist ab sofort auch in der Cloud verfügbar und steht somit als Software-as-a-Service (SaaS) zur Verfügung. Das neue Angebot umfasst die vollständig verwaltete Bereitstellung des Systems in der Cloud sowie ein subskriptionsbasiertes Pay-per-Use- Preismodell.

Der neue Service bietet zwei Editionen "Cloud Starter" und "Cloud Pro": Cloud Starter adressiert primär kleine und mittelständische Unternehmen, die über begrenzte IT- und Personalressourcen verfügen und schnell und kostengünstig starten wollen. Cloud Pro richtet sich an Firmen, die die hohe Flexibilität von Consol CM [1] bei der Digitalisierung von individuellen Prozessen und Abläufen nutzen wollen. Consol hat das neue Angebot gemeinsam mit dem Partner Amazon Web Services (AWS) realisiert.



Technisch basiert Consol CM als SaaS auf modernen Container-, Automatisierungs- und Orchestrierungstechnologien, etwa Docker und Kubernetes. Die Datenhaltung und -verarbeitung erfolgt nach Herstellerangaben ausschließlich in deutschen Datenzentren unter strenger Einhaltung aller DSGVO-Richtlinien. Consol CM ist eine Prozessmanagementsoftware für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Die Anwendung will flexible Konfigurationsmöglichkeiten für die Abdeckung unternehmens- oder branchenspezifischer Prozesse bieten und eine individuelle Prozessmodellierung unterstützen. Die Prozessausführung erfolgt teil- oder vollautomatisiert.



Durch offene Schnittstellen soll sich die Lösung leicht und nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren lassen. Consol CM ist als Low-Code-Entwicklungsplattform konzipiert und bietet damit Fachabteilungen die Möglichkeit, Prozesse weitgehend unabhängig von der IT zu modellieren. Über das Administrationstool können Anwender das Consol-CM-System zielgerichtet verwalten, etwa mit Einstellungen für die Rollen- und Zugriffsrechte, die Benutzerverwaltung und die Datenmodelle. Eine grafische Konfiguration unterstützt das Prozessdesign und mittels intuitiv bedienbarer Modellierungswerkzeuge können Geschäftsprozesse entsprechend den jeweiligen Anforderungen maßgeschneidert werden.