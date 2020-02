Messbare Sicherheit

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt mit dem Förderprogramm "StartUp-Secure" ausgewählte Gründungsprojekte, um neue Ideen im Bereich IT-Sicherheit schneller am Markt zu platzieren. Das Darmstädter Start-up IT-Seal erhielt nun vom BMBF eine Fördersumme in Höhe von rund 700.000 Euro für sein Awareness-Programm "Lifetime"

Das Awareness-Programm soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen sowie Behörden fortlaufend über IT-Sicherheitsrisiken aufklärt. Dabei stellt IT-Seal [1] den Risikofaktor Mensch in den Mittelpunkt. Lifetime ist ein Angebot von IT-Seal für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit dem Unternehmen das Thema Cyber-Security-Bewusstseinsbildung adressieren können.



Das Programm beinhaltet neben einer Sicherheitskulturanalyse auch kontinuierliche Trainings. Anhand von E-Learnings, Videos und Schulungen sowie Spear-Phishing-Simulationen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Phishing-Mails von seriösen Anfragen zu unterscheiden. DasTraining findet dabei "on the job" statt. Klicken die Angestellten beispielsweise während einer Phishing-Simulation arglos auf Links in den von IT-Seal zu Schulungszwecken präparierten Phishing-Mails, droht keine Gefahr. Stattdessen werden sie zu einer Präsentation weitergeleitet, die aufzeigt, woran Phishing leicht zu erkennen ist. Nach Erfahrung von IT-Seal sorge dies nachweisbar für erhöhte Awareness.



Der von dem Darmstädter Start-up entwickelte ESI (Employee Security Index) möchte darüber hinaus das IT-Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Unternehmen messbar machen und Evaluierungen ermöglichen. Jede Firma könne im Lifetime-Programm für sich selbst ein Sicherheitsniveau definieren, das sie gern halten möchte. IT-Seal berechne anschließend laufend den ESI und plant entsprechend automatisiert weitere notwendige Schulungsmaßnahmen.