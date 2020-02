Managementplattform für PostgreSQL 12

EnterpriseDB gibt die weltweite Verfügbarkeit seiner "EDB Postgres Plattform 12" bekannt. Diese neue Version enthält Updates zum Datenbank-Management-System (DBMS) und begleitenden Tools. Zu den neuen Features in der EDB-Plattform und den Tools zählt der Support des "EDB Postgres Kubernetes Operator" für den EDB Postgres Advanced Server 12.

Auf diesem Wege soll sich die Konfiguration der Datenbank automatisieren lassen, sodass der Einsatz und die Skalierung auf Kubernetes für Entwickler schneller möglich sind. Der Operator ist Teil von EDB Postgres auf Kubernetes, was laut Anbieter zu einer hohen Verfüg - barkeit und Notfallwiederherstellung in Form von Docker-Containern führt. Den in der Plattform enthaltenen "EDB Postgres Enterprise Manager" wertet der Hersteller durch eine erweiterte graphische Benutzeroberfläche zur Konfiguration, Planung und Wiederherstellung von Backups auf und spendiert eine Funktion zur Automatisierung regelmäßig anfallender Aufgaben. Schließlich rundet ein neues Dashboard, das es Administratoren erlaubt, mehrere Postgres-Datenbanken zu verwalten, die neuen Features ab.