Verschlüsselung selbst bestimmen

"Develop Your Own Template" ist ein neues Angebot von eperi, das Unternehmen besseren Clouddatenschutz verspricht. Mit dem Produkt lassen sich Daten in Cloudapplikationen verschlüsseln und eigene Templates bauen, um nur bestimmte Daten zu schützen.

"Develop Your Own Template" (DYOT) [1] greift auf die Dienste des Eperi Gateway [2] zurück, um die Daten zu verschlüsseln, bevor diese an die Cloudanwendung übertragen werden. Der Hersteller bietet Kunden die Möglichkeit, die Funktionsweise des Gateways mit Cloudanwendungen, On-Premises-Lösungen oder Eigenentwicklungen zu nutzen.



Damit Funktionalitäten wie Suche oder Reporting weiterhin möglich sind, stellt das Gateway einen eigenen Suchindex bereit, den DYOT verwenden kann. Es sind keine Änderungen auf den Clients oder innerhalb der Cloudanwendung notwendig, da das Gateway als Reverse-Proxy innerhalb der Infrastruktur des Kunden fungiert und die sensiblen Daten das Unternehmen nie verlassen.



Um die Verschlüsselung der Clouddaten an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, können Administratoren mithilfe von DYOT selbst bestimmen, welche Daten personenbezogen sind und daher verschlüsselt werden müssen. Daten, die keine persönlichen Informationen enthalten, müssen nicht unbedingt geschützt werden, um kosteneffizient zu arbeiten.