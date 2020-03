Königliche Platten der neuesten Generation

Kingston Digital Europe Co LLP stellt mit der "DC1000M" eine U.2-NVMe-PCIe-SSD für Rechenzentren vor. Die SSD wurde entwickelt, um eine Vielzahl datenintensiver Workloads in Unternehmen inklusive Cloud Computing, Web-Hosting, High Performance Computing, virtuelle Infrastrukturen, KI und Deep-Learning-Anwendungen zu unterstützen. Die DC1000M will dabei Leistungsstärke und Erschwinglichkeit kombinieren und schnelleren Datenraten und geringerer Latenz SATA/SAS-SSDs bieten.

An Bord der DC1000M [1] ist eine Gen-3.0-x4-NVMe-PCIe-Schnittstelle, die für einen hohen Durchsatz von über 3 GBit/s sowie niedrige Latenz und bis zu 540K IOPS zufällige Leseleistung sorgen soll. Um vorhersehbare zufällige IO-Leistungen und vorhersagbare Latenzen für einen großen Bereich von Server-Workloads zu gewährleisten, erfüllt die DC1000M strengste Anforderungen an die Servicequalität (QoS). Das weithin akzeptierte U.2 (2,5 Zoll) Formfaktor-Design funktioniert nahtlos mit den neuesten Generationen von Servern und Speicher-Arrays, die PCIe- und U.2-Backplanes verwenden. Es ist Hot-Plug-fähig, wodurch die Herausforderungen der Bearbeitung von PCIe-Speicher bei laufendem Betrieb der Vergangenheit angehören sollen. Darüber hinaus verfügt das Laufwerk über Funktionen der Enterprise-Klasse wie einen umfassenden End-to-End-Datenschutz, einen Powerfail-Schutz (PLP) bei Stromausfall und Telemetrie-Überwachung für eine gesteigerte Zuverlässigkeit der Rechenzentren. Die DC1000M ist verfügbar in den Kapazitäten 960 GByte für etwa 350 US-Dollar, 1.92 TByte (550 US-Dollar), 3.84 TByte (975 US-Dollar) und 7.69 TByte (Preis noch nicht bekannt) und kommt mit einer 5-Jahres-Garantie und kostenfreiem technischen Support.