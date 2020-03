Firewall für den Arzt

Linogate bringt die speziell für Arztpraxen konzipierte Firewall-Appliance "Praxis-Wächter" auf den Markt. Mit der Neuvorstellung können Gesundheitseinrichtungen ihre Patientendaten vor Sicherheitslücken schützen, die bei vielen Arztpraxen durch einen falschen Anschluss an die gesetzlich vorgeschriebene Telematikinfrastruktur entstehen.

Der "Praxis-Wächter" ist speziell auf die hohen Sicherheitsanforderungen in Gesundheitseinrichtungen zugeschnitten.

Seit Juni 2019 sind Arztpraxen in Deutschland per E-Health-Gesetz dazu verpflichtet, sich per Konnektor an die so genannte Telematikinfrastruktur (TI) [1] anzuschließen; die Anschlusspflicht für Apotheken und Krankenhäuser folgt im Laufe des Jahres 2020. Praxen ohne TI-Anschluss werden mit Honorarabzügen von derzeit einem Prozent bestraft [2].



Zahlreiche Arztpraxen in ganz Deutschland wurden laut Linogate fehlerhaft an die TI angeschlossen. Anstelle der von der gematik (Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte) empfohlenen, seriellen Installation des Konnektors werden Router und Konnektor jedoch in 90 Prozent der Fälle [2] durch IT-Dienstleister parallel installiert. Dieses Szenario lädt Patientendatendiebe geradezu ein, eine der vielen leicht zugänglichen Angriffsmethoden zu nutzen.



Linogate [3] hat für diesen Fall den "Praxis-Wächter" [4] entwickelt – ein hardwarebasiertes Internet-Security-Gateway für bis zu 10 Benutzer. Diese Firewall wird hinter den Router und vor das Praxisnetz als dessen Schutzwall gesetzt. Sie filtert somit alle ein- und ausgehenden Daten auf schadhaften Code hin. Der komplette Internetdatenverkehr, so auch mögliche Cyber-Bedrohungen, werden von der Appliance mittels eines Intrusion-Detection und Intrusion-Prevention-Systems (IDS/IPS) analysiert und im Zweifelsfall sofort blockiert.



Im lokalen Netz der Praxis findet durch die Firewall zudem eine sicherheitsrelevante Trennung zwischen Praxisnetz und Konnektor mit Patientenkartenlesegerät statt. Er wird als einfache Bridge-Firewall in das lokale Praxisnetz integriert, ohne hierfür interne Geräte umkonfigurieren zu müssen. Mittels eines softwarebasierten Assistenten lassen sich im laufenden Betrieb tieferergehende Sicherheitseinstellungen vornehmen.



Der Praxis-Wächter ist ab 550 Euro über den Linogate-Fachhandel erhältlich. Ein Wartungsvertrag zur Aktualisierung der IDS/IPS ist obligatorisch.