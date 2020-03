Power-Firewall

Fortinet stellt die FortiGate 1800F Next-Generation-Firewall mit dem NP7-Prozessor vor. Fortinets Netzwerkprozessor der siebten Generation soll es großen Unternehmen ermöglichen, ein interne Segmentierung umzusetzen und die Security-Performance erheblich zu steigern. Der NP7 wurde speziell für große Unternehmen entwickelt, die mit riesigen Datenmengen und hohen Applikations-Anforderungen konfrontiert sind. Der NP7 erlaubt es nach Herstellerangaben, Segmentierung umzusetzen, Services zu lancieren sowie interne und externe Risiken zu mangen, ohne dabei die Nutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Die FortiGate 1800F [1] soll helfen, interne Sicherheitsrisiken managen, denn die meisten Firewalls sind laut Fortinet nicht schnell genug, um interne Segmentierung zu ermöglichen. Die FortiGate 1800F bietet dagegen mehrere 40G-Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen und die branchenweit beste Threat-Protection-Performance. Darüber hinaus will sich die FortiGate 1800F auf intelligente Weise an Benutzer, Geräte und Anwendungen im segmentierten Netzwerk anpassen – unabhängig von deren Standort, ob on-premises oder in mehreren Clouds, indem sie eine automatische Bedrohungs-Erkennung und Policy-Durchsetzung bietet.



Für Infrastructure- und Software-as-a-Service aus verschiedenen Clouds stellt die Firewall eine hochperformante IPsec-Verschlüsselung bereit, die nach Aussagen des Anbieters 14 mal schneller als vergleichbare Produkte anderer Hersteller ist. Darüber hinaus soll auch die SSL-Inspection sehr performant laufen, was die Absicherung des Netzwerks ergänzt. Die FortiGate 1800F führt diese Aufgabe 20 mal schneller durch als vergleichbare Produkte anderer Hersteller und unterstützt den neuesten TLS-Standard 1.3.