All-Flash-Speicher im Abo

Im Rahmen seines Subskriptionsmodells "Evergreen" stellt Pure Storage eine neue Version der Betriebsumgebung "Purity" für sein All-Flash-Produkt "FlashArray" vor. Laut Hersteller bietet Purity 5.3 unter anderem mehr Multi-Cloud-Unterstützung, eine verstärkte Sicherheitsfunktionalität und eine Verbesserungen der Quality-of-Service.

Die neue Version 5.3 von "Purity" [1] ist ein Long-Life Release. Dieses ist für Nutzer vorgesehen, die über einen längeren Zeitraum an einer bestimmten Version von Purity festhalten wollen und die Anzahl der Softwareänderungen, die sie in einem bestimmten Zeitraum vornehmen, begrenzen möchten. Dies ist gemäß Pure Storage besonders nützlich für Unternehmen, die in einer regulierten Branche tätig sind oder spezielle Regulierungspflichten erfüllen müssen.



Was die Multi-Cloud-Unterstützung betrifft, können Unternehmen mit einer hybriden Umgebung Purity CloudSnap [2] bis AWS S3, S3IA und Microsoft Azure Blob nutzen. Neu auf der Performance-Seite ist die softwareunterstützte Integration von Storage-Class-Memory-Medien mit DirectMemory-Cache. Ebenfalls neu ist die Verschlüsselung auf Anwendungsebene in Bare-Metal- und Linux-Umgebungen – laut Pure Storage ohne Beeinträchtigung der Speichereffizienz, was der Hersteller mithilfe der EncryptReduce-Funktion zur Reduzierung von Daten mit variablen Blöcken erreicht.