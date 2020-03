Hybrides NAS

QNAP bringt mit dem "TS 1886XU-RP" ein neues NAS der Unternehmensklasse auf den Markt. Die Appliance dient als hybrides Speichergerät und bietet Platz für zwölf Festplatteneinschübe und sechs dedizierte SSDs. Das 2U-Rackmount-NAS ist mit einem Intel-Xeon-Prozessor der D-1600 Serie sowie DDR4-Error-Correcting-Code-Speicher ausgestattet.

Das "TS 1886XU-RP" verfügt über zwölf Festplatteneinschübe.

Das "TS 1886XU-RP" [1] verwendet einen Intel-Xeon-D-Prozessor und unterstützt bis zu 128 GByte Dual-Channel-ECC-DDR4-Speicher. Eine verbesserte Leistung will QNAP mit Technologien wie SSD-Caching und SSD-Over-Provisioning erzielen. Darüber hinaus ermöglicht Qtier die automatische Speicherzuweisung auf dem Gerät.



Die vorinstallierte Dual-Port 10-GbE-SFP+-NIC nutzt einen NetXtreme-Netzwerk-Controller, der RDMA over Converged Ethernet (RoCE und RoCEv2) unterstützt. Dieser soll laut Hersteller für eine höhere NAS-Leistung sorgen und gleichzeitig Anwendungen, die Ethernet-Netzwerk nutzen schonen. Benutzer mit zusätzlichen PCIe-Erweiterungskarten können die Ethernet-Funktionalität noch vergrößern, etwa durch 10-GbE-/25-GbE-/40-GbE-Netzwerkkarten, QM2 Karten zum Hinzufügen von M.2 SSDs und eine SAS-Erweiterungskarte zum Anschluss von Speichererweiterungsgehäusen. Im TS 1886XU RP ist eine Fibre-Channel-Karte installiert und optional lässt sich eine Fibre-Channel-SAN-Umgebung hinzufügen, um die Anforderungen an Hochleistungsspeicher und Datensicherung zu erfüllen.



Weiterhin ist die Neuvorstellung skalierbar und unterstützt Speicher für die Virtualisierung von VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V und Windows Server 2019 und kann mehrere virtuelle Maschinen und containerisierte Anwendungen hosten. Blockbasierte Snapshots sollen die Datensicherung und -wiederherstellung vereinfachen, und Cloud-Speicher-Gateways helfen Unternehmen, Daten einfach in die Cloud zu migrieren. Das TS-1886XU-RP ist ab 1899 Euro erhältlich.