WatchGuard übernimmt Panda Security

WatchGuard Technologies mit Sitz in den USA kauft den spanischen Antimalware-Anbieter Panda Securty. Die Produkte von Panda Security sollen nach Abschluss der Akquisition in das Produktangebot von WatchGuard integriert werden. Ziel sei der Ausbau der bestehenden WatchGuard-Sicherheitsplattform, die den umfangreichen Schutz vom Netzwerk bis zum Endpunkt gewährleiste.

WatchGuard [1] ist seit über 20 Jahren darauf fokussiert, branchenübergreifende Produkte zur einfachen Bereitstellung und Verwaltung von Netzwerksicherheitsfunktionalität im Unternehmensumfeld zu entwickeln. Gerade die aktuelle Führungsriege von WatchGuard habe die Vision zur Bereitstellung eines vollständigen Sicherheitsportfolios von Produkten und Services zum Schutz aller Anwender innerhalb und außerhalb des eigentlichen Unternehmensnetzwerks in den letzten Jahren verfolgt und umgesetzt. Der Kauf von Panda Security [2] trage diesem Ziel Rechnung und erweitere das Portfolio um spezifische Produkte und Funktionalitäten beim Endgeräteschutz.



Das spanische Unternehmen hat sich in den letzten 30 Jahren auf das Thema Endpoint Security fokussiert, für Unternehmen wie Endverbraucher gleichermaßen. Dank der Kombination von automatisierten, KI-gesteuerten Prozessen und Services auf Basis gezielter Sicherheitsanalysen versprach Panda Security als erster Anbieter einer Endpoint-Protection-Plattform (EPP), die Vertrauenswürdigkeit aller laufenden Anwendungen zu 100 Prozent sicherzustellen. Erst kürzlich hat Panda Security darüber hinaus ein Funktionspaket zur effektiven Bedrohungssuche vorgestellt, von dem sowohl Unternehmen beim Direkteinsatz als auch IT-Dienstleister im Rahmen ihrer MSSP-Angebote profitieren.



Durch die Zusammenführung der Unternehmen möchte WatchGuard seinen Kunden und Partnern künftig umfangreichere, qualitativ hochwertige und innovative Leistungsbausteine aus einer Hand anbieten. So bestehe der Vorteil auf Kundenseite im erweiterten Portfolio rund um Endgeräteschutz, E-Mail-Security, Endpoint AV, Daten-Compliance, Patching und Verschlüsselung.