TeamViewer erweitert Integration mit Jira

TeamViewer hat ein Update seiner Integration mit der Atlassian-Plattform angekündigt, das sowohl Server- als auch Cloud-Versionen von Jira Software, Jira Core und Jira Service Desk unterstützt. Die Möglichkeit, während der Arbeit an einer Aufgabe mit einem Klick zu chatten, anzurufen oder den Rechner des anderen Beteiligten fernzusteuern, soll die Zusammenarbeit vereinfachen und beschleunigen.

Die TeamViewer-Integration [1] stellt Jira-Anwendern umfangreiche Funktionalität für Kommunikation und Zusammenarbeit zur Verfügung. Sie eröffnet den Mitgliedern von Projektteams die Möglichkeit, über Chat-, Videoanruf-, Screen-Sharing- und Fernzugriffsfunktionen in Echtzeit miteinander zu interagieren. Benutzer müssen TeamViewer nur mit ihren Jira-Accounts verbinden, um diese Optionen freizuschalten.



Die TeamViewer-Integration erweitert Jira, indem sie Teammitgliedern und Kundenbetreuern die Möglichkeit bietet, sich untereinander und mit Kunden asynchron über Fernzugriffs-Sessions zu verbinden. Wenn der Mitarbeiter oder Kunde nicht direkt verbunden oder der Status unbekannt ist, kann eine Remote Control-Sitzung einfach erstellt und die Einladung an das Ticket angehängt oder in einer E-Mail-Benachrichtigung mitgeteilt werden. Dies vereinfache den IT-Supportprozess erheblich und führe zu einer wesentlich schnelleren Problemlösung. Um diese Integration nutzen zu können, müssen Organisationen über eine Atlassian-Lizenz und die entsprechende TeamViewer-Lizenz verfügen.