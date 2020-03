Server im Schuhschachtel-Format

Der neue HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus verfügt über neue Automatisierungs-, Fernwartungs- und Sicherheitsfunktionen und rechnet mit Intel-Pentium- und Intel-Xeon-E-Prozessoren. Der Server ist kleiner als eine Schuhschachtel und lässt sich laut Hersteller so einfach einrichten wie ein Smartphone. Er eignet sich für kleine Unternehmen, Filialen oder Heimbüros.

Der MicroServer Gen 10 Plus von HPE soll sich besonders einfach einrichten lassen.

Mit viereinhalb Kilogramm ist der neue MicroServer von HPE [1] ein Drittel so schwer wie vergleichbare Server auf dem Markt. Er wird mit Intel-Pentium- oder Intel-Xeon-E-Prozessoren ausgeliefert und verspricht Unterstützung für Virtualisierungs- und Datenbank-Workloads. Mit 36 Dezibel kann er auch in kleineren Umgebungen und Büros verwendet werden. Der MicroServer unterstützt HPE InfoSight für Server, ein Cloud-basiertes KI-Management-Tool, das den Zustand der Server überwacht. Vorausschauende Analysen sollen dabei Serverprobleme rechtzeitig vorhersagen.



Kunden können den MicroServer auch als Einstieg in die Umgebung HPE Small Office Deployment wählen. Dabei handelt es sich um ein "Office-in-a-box"-Angebot für kleine Geschäftsumgebungen. Dazu gehören unter anderem Wi-Fi-Zugangspunkte für den Innen- und Außenbereich der Aruba-Instant-Familie für kleine Unternehmen sowie das HPE-RDX-Wechseldatenträgersystem, das sich leicht für lokale Datensicherung und -Wiederherstellung skalieren lässt. Im Abo-Modell kostet der HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus knapp 20 Euro pro Monat, die Kaufpreise beginnen bei 518,46 Euro.