Rechte nur da wo nötig

Mit der Einführung von BestSafe erweitert Wallix sein Portfolio um den Zugangsschutz von Anwendungen und Workstations. Die Neuvorstellung verschafft IT-Teams die Möglichkeit, die Privilegien auf den Workstations so zu administrieren, dass Benutzer ausschließlich die Berechtigungen erhalten, die sie für ein effizientes Arbeiten auf ihren Systemen benötigen.

BestSafe von Wallix [1] implementiert das Prinzip des geringstnotwendigen Privilegs (Principle of Least Privilege), um die Sicherheit der Arbeitsplatz-PCs zu gewährleisten. Dies geschieht laut Anbieter in Übereinstimmung mit Vorschriften der DSGVO, NIS BSI IT-Grundschutz. Ebenso könnten Legacy-Anwendungen, die den aktuellen Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechen, mit PEDM (Privilege Elevation and Delegation Management) weiterhin unkritisch betrieben werden. Das Werkzeug sei zudem zusätzlich in der Lage, die Ausführung und Installation unbekannter Anwendungen mit verdächtigem Verhalten oder als potenziell gefährlich eingestufte Aktionen ohne Auswirkung auf die Benutzer zu überwachen und dauerhaft zu blockieren. Die Lösung ist bei ersten Pilotkunden bereits im Einsatz und als Kauf-, Miet- und Managed-Services-Modell verfügbar.