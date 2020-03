Neue Funktionen für Microsoft Teams

Mehr als 44 Millionen Menschen weltweit nutzen Microsoft Teams täglich. Im Sommer letzten Jahres waren es laut Microsoft noch rund 13 Millionen Anwender pro Tag. Zum dritten Geburtstag erweitertet der Anbeiter seine Kollaborationsumgebung um neue Funktionen und weitere Einsatzmöglichkeiten für Beschäftigte in Produktion und Service.

Dieser Tage ist reibungslose Zusammenarbeit aus der Ferne wichtiger denn je. Microsoft [1] entwickelt die Kollaborationsumgebung Teams daher kontinuierlich weiter und ergänzt sie um neue Funktionen. So sollen Organisationen, Teams und Einzelpersonen in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können, auch wenn sie räumlich voneinander getrennt sind. Die Neuerungen in Teams adressieren einerseits die Online-Meeting-Erfahrung und erweitern die Einsatzmöglichkeiten von Teams für Beschäftigte in Produktion und Service sowie für Beschäftigte im Gesundheitswesen.



Eine Echtzeit-Lärmunterdrückung in Teams minimiert nun störende Hintergrundgeräusche in Online-Besprechungen, damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Inhalte gut verstehen können. Mit der Funktion zum Handheben kann zudem jeder in einer Besprechung ein visuelles Signal senden, dass sie oder er etwas sagen möchte. Das ist besonders für große Besprechungen hilfreich. Durch eine neue Vernetzung von Teams und der RealWear HMT-1-Industrie-Datenbrille können Beschäftigte in Produktion und Industrie außerdem von ihrem Arbeitsplatz aus auf Informationen zugreifen und freihändig mit Experten kommunizieren, die sich an anderen Standorten befinden.



In Kürze können Teams-Chats in einem separaten Fenster angezeigt werden. Das erleichtere den Arbeitsablauf und mache es einfacher, zwischen verschiedenen laufenden Gesprächen zu wechseln. Dank Offline-Unterstützung und der Unterstützung von Verbindungen mit geringer Bandbreite ermöglicht Teams ferner, Chat-Nachrichten auch ohne Internetverbindung zu lesen und Antworten zu schreiben.



Microsoft erweitert das Teams-Ökosystem derweil um neue, für die Plattform zertifizierte Geräte. Ab sofort ist das erste für Teams zertifizierte Konferenzsystem Yealink VC210 erhältlich. Es besteht aus Lautsprecher, Mikrofon, Kamera und Teams-App und eignet sich für virtuelle Besprechungen in kleinen Konferenzräumen. Ab dem späten Frühjahr wird auch das Bose Noise Cancelling Headphone 700 UC verfügbar sein.



Microsoft Business Voice ist nicht zuletzt ein neues Angebot für kleine und mittlere Unternehmen, das Teams zu einem kompletten Telefonsystem macht. Die Funktion wird zunächst nur in den USA verfügbar. Zusätzlich hat Microsoft die Enterprise-Pläne um zusätzliche Lizenzoptionen für Firstline Worker erweitert.