Statista-Dossier: Weltweite Corona-Maßnahmen und Auswirkungen

Nicht nur Wissenschaftler verfolgen die aktuellen Corona-Infektionszahlen gebannt. Auch Firmen müssen wissen, was potenziell auf sie zukommt. Ein Report von Statista untersucht die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus. Auch analysiert das DossierPlus die Ausbreitung des Virus in den am stärksten betroffenen Ländern und die Folgen.

