WiFi aus der Handtasche

Der neue 4G-Router "LTE2566-M634" von Zyxel will mobilen Mitarbeitern zu einem geringen Preis kabellos Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s liefern. So soll mobilen Nutzern jederzeit eine stabile, gesicherte Internetverbindung zur Verfügung stehen und somit die Notwendigkeit entfallen, sich in externe drahtlose Netzwerke einzuloggen.

Der 4G-Router LTE2566-M634 von Zyxel versorgt bis zu 32 mobile Nutzer mit WLAN-Verbindungen.

Neben dem Komfortgewinn soll dies möglichen Kompromittierungen und dem potenziellen Verlust sensibler Geschäftsinformationen Einhalt gebieten. Der Anwender hat hierbei die Wahl zwischen 2,4 und 5 GHz und ist in der Lage, sein mobiles WLAN mit bis zu 32 Endgeräten zu teilen. Dafür müssen zugelassene Netzteilnehmer lediglich einen entsprechenden QR-Code scannen und können dann auf ein mobiles WLAN zugreifen. Um mit dem eigenen Desktop-PC oder Laptop online zu gehen, kommt lediglich der integrierte Mini-USB-Anschluss zum Einsatz.



Der Langzeit-Akku mit 3000 mAh soll laut Zyxel [1] einen Dauerbetrieb von bis zu 10 sowie eine Standby-Leistung von 300 Stunden ermöglichen. Der 4G-Router lässt sich darüber hinaus auch mittels eines Adapters oder einer Powerbank über ein Micro-USB-Kabel aufladen. Über das 2,4-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay soll der Nutzer stets Datennutzung, Akkulaufzeit, Signalstärke, Download- und Upload-Geschwindigkeiten, Service Provider, WLAN-Status und -Kennwort, SSID sowie verbundene User im Blick haben. Durch den kleinen Formfaktor des LTE2566-M634 soll er sich problemlos in jeder Hand- oder Innentasche verstauen lassen. Für rund 130 Euro ist der mobile Router im Fachhandel verfügbar.