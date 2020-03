Kostenfreies blizz für Remote-Unterricht

TeamViewer stellt angesichts der Coronavirus-Pandemie allen Schulen und Universitäten ab sofort die Online-Kollaborationslösung blizz kostenlos zur Verfügung. Entsprechende Gratis-Lizenzen für blizz sollen es Lehrern und Professoren ermöglichen, auch während der aktuellen Schließung interaktiven Unterricht über Video- und Telefonkonferenzen abzuhalten.

Blizz [1] basiert auf TeamViewers globaler Konnektivitätsplattform und funktioniert auf allen gängigen Computern, Laptops, Tablets und Smartphones sowie unterschiedlichsten Betriebssystemen. Die Cloudsoftware ermöglicht Video- und Audiokonferenzen mit bis zu 40 Teilnehmern selbst bei niedriger Internetbandbreite und mit älteren Geräten.



Für Unterrichtszwecke können Lehrer, Schüler, Professoren und Studenten ihren Bildschirminhalt mit der Klasse teilen, sich im Chat austauschen und miteinander an Themen arbeiten. Termine für den Online-Unterricht können direkt in der Software geplant und per E-Mail an die Teilnehmer verschickt werden.