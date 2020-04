KI auf großer Fahrt

2020 sticht das "Mayflower Autonomous Ship" in See. Es ist eines der ersten unbemannten, vollwertigen und vollautonomen Schiffe, das den Atlantik überquert. Unter Verwendung von KI-, Cloud- und Edge-Technologien von IBM sollen im Rahmen des Projekts Gefahren auf See erkannt und vermieden werden. Auch Red Hat Enterprise Linux ist mit an Bord, während eine KI das Kommando hat.

400 Jahre nach der originalen Mayflower wird 2020 das Mayflower Autonomous Ship (MAS) [1] in See stechen und die Reise von Plymouth, England, nach Plymouth, Massachusetts, antreten. Im Unterschied zum ursprünglichen Schiff wird es diesmal keinen menschlichen Kapitän und keine menschliche Besatzung an Bord geben. Das MAS-Projekt steht unter der Leitung der gemeinnützigen Meeresforschungsorganisation ProMare.



Der autonome Schifffahrtsmarkt wird voraussichtlich von heute 90 Milliarden US-Dollar auf über 130 Milliarden US-Dollar bis 2030 wachsen. Viele der heutigen autonomen Schiffe sind allerdings nur automatisiert und passen sich nicht dynamisch an neue Situationen an. Unter Verwendung von KI-, Cloud- und Edge-Technologien von IBM sollen im Rahmen des MAS-Projekts auch Gefahren auf See erkannt und vermieden werden.



Eine KI als Kapitän



Die Mayflower steht unter dem Kommando eines KI-Kapitäns und nutzt mehrere miteinander verbundene kognitive Systeme. So werden zum Beispiel Kameras an Bord verwendet, um visuelle Informationen zu sammeln und potenzielle Gefahren wie andere Schiffe oder im Wasser treibende Trümmer zu identifizieren. Die Systeme des Schiffs werden mit Deep-Learning-Modellen an Land entwickelt und trainiert. Dabei werden IBM-Power-Systeme mit Red Hat Enterprise Linux eingesetzt.



Auch an Bord laufen zwei Systeme auf Red Hat Enterprise Linux [2], der Autonomy Manager und der Safety Manager. Der Autonomy Manager trifft Entscheidungen und gibt Handlungsempfehlungen auf der Basis langfristiger Ziele ab. Der Safety Manager überwacht diese Entscheidungen und validiert sie gegebenenfalls als „sicher“ in einer unmittelbaren Situation. Dazu gehört zum Beispiel die Vermeidung von Gefahren, die Schäden an der Mayflower hervorrufen könnten.