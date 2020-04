Begleiter fürs Home Office

HP bringt mit dem "HP ProBook 445 G7" und dem "HP ProBook 455 G7" zwei neue Laptops für den Einsatz in KMU auf den Markt. Die Neuzugänge sind mit den Prozessoren der AMD-Ryzen-4000-Serie ausgestattet, die speziell für mobiles Arbeiten konzipiert wurden.

Das hier abgebildete "HP ProBook 445 G7" wird mit Windows 10 ausgeliefert.

Die AMD-Ryzen-4000CPUs des "HP ProBook 445 G7" und des "HP ProBook 455 G7" sind mit vier, sechs oder acht Kernen zu haben. Der Akku hält laut Hersteller HP [1] einen kompletten Arbeitstag durch und lässt sich mit Schnellladefunktion innerhalb von 30 Minuten mit bis zu 50 Prozent wieder aufladen. Die Geräte absolvierten erfolgreich 19-MIL-STG-810G-Tests und kommen mit einem Aluminiumgehäuse sowie einem fast randlosen Display und einem Aluminium-Tastatur-Deck in den Handel. Für bessere Konnektivität im Wi-Fi-Netz soll HP Extended Range Wireless LANix sorgen – die Technologie ermöglicht einen größeren Abstand zum genutzten Internetfunknetz sowie einen schnelleren Datendurchlauf. Beide Geräte können zudem optional mit Wi-Fi 6 für eine schnelle und zuverlässige Verbindung auch in schwierigen WLAN-Umgebungen aufgerüstet werden.



Die Neuvorstellungen verfügen über integrierte Security- und Datenschutz-Funktionen, darunter auch HP Sure Start, HP Sure Sense, HP Privacy Camera und optional HP Sure View Gen 3. Das sich selbst reparierende BIOS Sure Start for AMD soll sich automatisch von Firmware-Angriffen erholen, ohne dass die IT oder der Anwender manuell eingreifen muss. HP Sure Sense setzt auf Deep Learning und künstliche Intelligenz, um mögliche Angriffe bereits vorab zu identifizieren und zu adressieren. Die integrierte HP Privacy Camera verfügt zudem über einen Verschluss. Das optionale HP Sure View Gen3 verhindert darüber hinaus ungebetene Blicke durch Dritte auf den Bildschirm. Die neuen Laptops sind ab Juni 2020 zu Preisen ab 800 Euro verfügbar.