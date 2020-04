Offene Schulsoftware

linuxmuster.net ist ein Komplettsystem zum Betrieb schulischer IT-Infrastrukturen. Nun ist die Software in Version 7 verfügbar. Neu ist unter anderem die Möglickeit, mehrere Schulinstanzen auf einem Server zu konsolidieren. Auch an die Benutzeroberfläche haben die Entwickler Hand angelegt.

linuxmuster.net [1] ist ohne Lizenzierung oder Aktivierung einsetzbar und soll alle Bedürfnisse eines Schulnetzes nutzerorientiert abdecken. Die Schulcomputer werden mithilfe des Systems zentral verwaltet und gewartet. linuxmuster.net steuert die Benutzerverwaltung und beinhaltet pädagogische Funktionen für den Unterrichtsablauf wie etwa den Klassenarbeitsmodus, Ein- und Austeilfunktionen oder die Ressourcensteuerung für Drucker und Internet. Die Umgebung kann jedoch modular um weitere Funktionen erweitert werden.



Da an der Entwicklung unter anderem Lehrkräfte beteiligt sind, ist laut Anbieter der Anwendungsbezug in allen Bereichen gegeben. Speziell die Benutzerverwaltung sowie die Softwareinstallation und -verteilung seien so funktionell und übersichtlich gestaltet, dass sie von den Netzwerkberatern der Schulen gut administriert werden könnten. Dabei legen die Entwickler Wert auf ein offenes und flexibles System. Der Betrieb der Arbeitsplatzrechner ist beispielsweise unter Windows und Linux möglich. Auch mobile Endgeräte wie Tablet-PCs, können verwendet werden.



Die webbasierte grafische Benutzeroberfläche WebUI, auch Schulkonsole genannt, ermöglicht dem Administrator die Verwaltung und Pflege des Netzwerks und erleichtert den Lehrkräften das unterrichten im PC-Raum für Klassen und Projekte. Das Selbstheilungssystem LINBO hält die Rechner in einem unterrichtstauglichen Zustand, indem bei jedem Neustartalle Änderungen zurückgesetzt werden. Dadurch sind alle PCs immer gleich ausgestattet und sofort einsatzbereit. Unterrichtsstörungen durch Schadsoftware und Manipulationen werden minimiert. LINBO sorgt für eine verlässliche Umgebung im Computerraum und somit dafür, dass sich die Lehrkräfte stets auf ihre Unterrichtsmaterialien verlassen können.



linuxmuster.net ist seit Version 7 mehrschulfähig, die Konsolidierung mehrerer Schulinstanzen ist aufeinem Server möglich. Die Abbildung der Schule ist gruppenorientiert, die Steuerung flexibel und regelbasiert. Außerdem können zusätzliche IT-Dienste der Schule innerhalb der Schullösung bereitgestellt werden. Das zentrale Verwaltungswerkzeug "Schulkonsole" wurde außerdem ersetzt. Die neue WebUI ist nun eine moderne Oberfläche, die auch auf mobilen Geräten einsetzbar ist. Die vollständige Bedienbarkeit auf der Konsole bleibe dbei erhalten. Die PostGREs-Datenbank fällt zugunsten einheitlicher Speicherung aller Daten in Samba 4 beziehungsweise dem Active Directory weg.