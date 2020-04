Breitbandzugang mit Schutz vor Angriffen

Schnelles Internet mit IT-Sicherheit zum monatlichen Komplettpreis – unter dieser Prämisse haben die beiden Unternehmen Deutsche Telekom und WatchGuard All-in-One-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen geschnürt. Gerade diese geraten zunehmend in das Visier von Hackern, verfügen aber oft nicht über die Ressourcen, sich mit der professionellen Absicherung ihrer Daten und Anwendungen auseinanderzusetzen.

Das All-in-One-Paket BNP Complete greift auch auf den Sicherheitstacho der Telekom zurück.

Das neue Angebot "Business Network Protect (BNP) Complete" [1] ist auf Einfachheit getrimmt und umfasst neben DSL-Modem und WLAN-Router eine Multifunktions-Firewall inklusive Sicherheitsservices wie APT Blocker, Gateway Antivirus/Antispam, URL-/Web-Filtering, Applikationskontrolle, Intrusion Prevention System, SSL-Inspection und mehr. Darüber hinaus werden im Rahmen der All-in-One-Security-Box exklusiv Daten aus dem "Sicherheitstacho" [2] der Telekom automatisch übermittelt und verarbeitet.



BNP Complete eignet sich für All-IP-Anschlüsse bis 200 MBit/s, wobei 20 Mitarbeiter abgedeckt werden können. Die Basic-Schutzlizenz enthält sämtliche Hardwarekomponenten, das EWS der Telekom sowie das Managed Security Service Paket "Helpdesk Service Plus" inklusive garantierter Entstörung in 24 Stunden (S24, S8 optional). In der All-In-One-Schutzlizenz ist darüber hinaus das Modul APT Blocker zum Schutz vor hochkomplexen und weitestgehend unbekannten Bedrohungen enthalten. Optional können weitere Services hinzugebucht werden. Die Firebox T35-DW ist ein exklusives Produkt, das nur im Rahmen des Business Network Protect Complete-Angebots zur Verfügung steht.